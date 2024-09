La Serie A 2024-25 resterà al buio per gli spettatori francesi anche per la quarta giornata di campionato. La sosta dedicata alle Nazionali non è bastata alla Lega Serie A per chiudere l'accordo della vendita dei diritti tv a un canale televisivo transalpino, compresi beIN Sports e DAZN, ma sono stati compiuti dei progressi nelle ultime due settimane. Tutto resta aperto, tanto che da via Rosellini professano fiducia, quando mancano solo dieci giorni al derby Inter-Milan, una delle gare più attese dai tifosi di tutto il mondo. Lo riporta L'Équipe.