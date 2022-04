La Super League va a giudizio. Come riporta Iusport, infatti, dopo la conferma della misure cautelari concordate nel recente passato dal giudice Ruiz de Lara, le parti coinvolte sono state chiamate a presentarsi il prossimo 14 giugno, presso Plaza de Castilla a Madrid. Le misure cautelari in questione, approvate dal Tribunale spagnolo, implicano che i club fondatori del famoso torneo d'elité europeo - fondato e naufragato nel giro di 48 ore lo scorso aprile - non possono essere espulsi o sanzionati nell’ambito dei campionati nazionali o delle competizioni organizzate dalla UEFA, come Champions League, Europa League ed Europa Conference League.