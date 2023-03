Toccherà alla Croazia scendere in campo questa sera a Spalato per la prima partita del girone di qualificazione agli Europei del 2024, che vedrà i Vatreni opposti al Galles. Zlatko Dalic non compie scelte clamorose affidandosi all'undici potenzialmente migliore, con Marcelo Brozovic titolare in mezzo al centrocampo e Ivan Perisic nel ruolo di ala destra a fianco dell'ex interista Marko Livaja.