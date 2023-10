Benjamin Pavard trascina con una doppietta la Francia contro la Scozia (VEDI I GOL). Il difensore dell'Inter ha infatti realizzato due gol in 9 minuti, dando il via così alla rimonta della Nazionale di Deschamps, passata in svantaggio dopo pochi minuti. Due colpi di testa, il primo su assist di Griezmann e il secondo su assist di Mbappé.

Di Coman e dello stesso attaccante del Psg le altre due reti del match. Trentasei minuti invece per Thuram, partito dalla panchina ed entrato in campo nel secondo tempo al minuto 64' al posto di Giroud.