Scende in campo stasera l'Italia (Napoli, ore 20.45) per la prima gara di qualificazione ai prossimi Europei. Gli azzurri di Roberto Mancini ospitano l'Inghilterra e sono diverse le assenze: out Dimarco, Bastoni, Chiesa, Immobile e Raspadori tra gli altri. Il c.t. azzurro dovrebbe riproporre il 4-3-3 con gli interisti Acerbi e Barella in campo dall'inizio. Grande attesa per Retegui, al centro dell'attacco con Berardi e Pellegrini a supporto.

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini.