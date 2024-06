Non ci saranno né Barella né Dzeko oggi al Castellani di Empoli per Italia-Bosnia, ultima amichevole per gli azzurri in vista di Euro 2024.

L'idea di Spalletti è quella di provare la difesa a tre con Darmian dal 1' assieme a Buongiorno e Calafiori. Bellanova a destra e Cambiaso a sinistra per quanto riguarda le fasce. Possibile il tandem Jorginho-Fagioli in mediana. Davanti, invece, il due più uno: Frattesi-Chiesa a supporto di Scamacca. Panchina iniziale per Bastoni e Dimarco, gli altri due nerazzurri del lotto.

PROBABILE ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca.