Stasera in campo a Bruxelles (ore 20.45), per la quinta giornata di Nations League, Belgio e Italia. Per gli azzurri sarà l'occasione di chiudere il discorso qualificazione: basterà un punto per la matematica certezza.

Per quanto riguarda la formazione, Spalletti sembra avere le idee chiare: avanti col 3-5-1-1. La novità è Barella trequartista alle spalle di Retegui, vista anche la non convocazione di Pellegrini. Senza Ricci, il regista sarà Rovella. Dal 1' anche Bastoni, Frattesi e Dimarco.

PROBABILE ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui.