Non c'è Argentina senza Lautaro. Una legge non scritta insindacabile, lo sanno gli argentini, Scaloni in primis che non rinuncia mai all'attaccante di Bahia Blanca, sempre più trainante. Il Toro mette il timbro anche nell'amichevole contro l'Honduras, vinta per 3-0 dall'Albiceleste. Ad aprire le marcature è proprio il diez nerazzurro che sblocca un match condito da altre due reti della Pulce, Leo Messi. A servire il pallone propizio per il gol del vantaggio sottoscritto da Lauti è il Papu Gomez che con grande intelligenza serve l'ex Racing che non lascia scampo all'estremo difensore avversario. Scaloni non rinuncia alle prodezze del centravanti di Inzaghi ma gli concede anche un po' di riposo, sostituendolo al 46esimo con Julian Alvarez.