Fremono le trattative in casa Inter, dove si lavora in entrata quanto in uscita: uno dei nomi più caldi è quello di Andrea Pinamonti. Sull'attaccante c'è l'attenzione di vari club, tra cui il Sassuolo, alle prese con la partenza di Raspadori. Proprio in caso di addio dell'attaccante italiano, destinato a Napoli, il club neroverde sarebbe deciso a puntare fortemente sull'ex Frosinone. Stando alle ultime indiscrezioni de il Mattino, De Laurentiis avrebbe incontrato la dirigenza emiliana mettendo sul piatto 31 milioni di euro, a fronte dei 35 richiesti. Il Napoli può contare sulla voglia e l'entusiasmo del baby attaccante di trasferirsi alla corte di Spalletti, nonostante l'interesse della Juventus. Qualora l'operazione andasse in porto, il Sassuolo sarebbe pronto a intavolare definitivamente una trattativa con l'Inter per portare in Emilia Pinamonti, sebbene l'attaccante stia attendendo l'Atalanta. La dirigenza orobica però non offre oltre i 15 milioni, mentre il Sassuolo arriverebbe ai 20 milioni richiesti dall'Inter.