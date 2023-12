Lautaro Martinez e Nicolò Barella, già inseriti nella top 30 del Pallone d'Oro, sono tra i candidati al premio di miglior calciatore al mondo nel 2023 dell'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio. L'ex Cagliari è l'unico italiano in lizza, il bomber dell'Inter uno dei tre argentini con Lionel Messi e Germán Cano. Le nomination, come spiegato dal giornalista Julio Macías, rappresentante in Argentina dell'IFFHS, sono state scelte tenendo conto del rendimento dei vari calciatori nell'anno solare: "Si tiene conto se hanno giocato bene durante l'anno, quale influenza hanno avuto sulle loro squadre, se hanno vinto o meno titoli. Non conta la carriera. Tutto va nella valutazione e ognuno vota secondo la propria opinione", le sue parole a Olé. L'elenco dei nominati, in cui compare anche il nome dell'ex nerazzurro Romelu Lukaku:

Jude Bellingham (Inghilterra) Real Madrid

Kevin De Bruyne (Belgio) Manchester City

Rúben Dias (Portogallo) Manchester City

İlkay Gündogan (Germania) Manchester City e Barcelona

Erling Haaland (Norvegia) Manchester City

Rodri (Spagna) Manchester City

Bernardo Silva (Portogallo) Manchester City

Harry Kane (Inghilterra) Tottenham Hotspur e Bayern Monaco

Kim Min-jae (Corea del Sud) Napoli e Bayern Monaco

Lautaro Martínez (Argentina) Inter

Nicolò Barella (Italia) Inter

Kylian Mbappé (Francia) Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) Paris Saint-Germain/Inter Miami

Jamal Musiala (Germania) Bayern Monaco

Martin Odegaard (Norvegia) Arsenal

Bukayo Saka (Inghilterra) Arsenal

Victor Osimhen (Nigeria) Napoli

Vinícius Júnior (Brasile) Real Madrid

Bruno Fernandes (Portogallo) Manchester United

Mohamed Salah (Egitto) Liverpool

Romelu Lukaku (Belgio) Inter e Roma

Alphonso Davies (Canada) Bayern Munich

Cristiano Ronaldo (Portogallo) Al Nassr

Germán Cano (Argentina) Fluminense

Antoine Griezmann (Francia) Atlético Madrid