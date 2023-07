Giovedì scorso, quando è stato chiamato in causa contro l'Al-Nassr, ha risposto presente a dovere: Filip Stankovic, portiere titolare designato dell'Inter in attesa di Yann Sommer in questa tournée giapponese, contro Cristiano Ronaldo e compagni è stato protagonista di una bella prova e allora, secondo la Gazzetta dello Sport, viene da chiedersi se non sia il caso di permettere al figlio di Deki di potersi giocare le sue carte in nerazzurro. L'Inter, ricorda la Rosea, nutre grande stima verso il 21enne, che viene osservato con estrema attenzione in ottica futura. Viene considerato un ragazzo da far sbocciare e la cui crescita va monitorata attentamente.

Ma potrebbe arrivare già ora l'occasione, magari come secondo dello svizzero in arrivo dal Bayern Monaco? In Viale della Liberazione ci sono altre idee: Filip sarà mandato in prestito, per consentirgli di giocare con continuità, magari in Italia dopo i due anni al Volendam. L’Inter punta su un’altra soluzione, con Anatoliy Trubin dello Shakhtar come preferito. Al momento, va detto, non ci sono piste calde per lui, ma in futuro potrebbero aprirsi delle prospettive interessanti.