Gianluca Rocchi potrebbe lasciare la carica di responsabile della CAN a fine stagione per sedersi sulla poltrona di presidente dell'AIA al posto di Carlo Pacifici, arrivato a fine mandato. La situazione all'interno dell'Associazione Italiana Arbitri è fluida, secondo la Gazzetta dello Sport, che indica l'attuale designatore arbitrale come il candidato più forte per ricoprire questo ruolo perché ha fiducia del presidente federale Gabriele Gravina e il sostegno di figure importanti del mondo arbitrale. Rocchi correrà per le elezioni con Pacifici e Alfredo Trentalange che da luglio è responsabile della Commissione per lo studio, lo sviluppo e il monitoraggio dei progetti associativi.

Secondo la rosea, Rocchi non pensa al doppio ruolo, ritiene le due cariche non sovrapponibili, ecco perché se dovesse diventare numero uno dell'AIA affiderà il compito di designatore a un uomo di sua fiducia come Daniele Orsato, che sta vivendo quasi certamente la sua ultima stagione in campo. "Sono pronto ad affrontare la fine della mia carriera e vorrei allenare gli arbitri per mettere a disposizione tutto quello che ho imparato", aveva ammesso lo scorso luglio il fischietto di Schio.