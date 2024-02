Da un lato, le lamentele per un calendario fittissimo, in cui non si trova spazio per un recupero; dall'altro, però, c'è il balsamo confortante della pioggia di soldi che la nuova Champions League e il Mondiale per Club FIFA che partirà nel 2025 garantiranno ai club partecipanti. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il torneo voluto da Gianni Infantino metterà in palio ben 2,5 miliardi di euro: 100 milioni entreranno nel conto di chi vince, la metà per la partecipazione che vale almeno tre partite.

Anche la nuova Champions League, anche allo scopo di scacciare lo spettro Superlega, si fa più bella e munifica: 2,7 miliardi sono stati stanziati come montepremi, con un aumento del 30 per cento rispetto all’edizione che va in archivio alla fine di questa annata. Viene calcolato anche un introito per l’ammissione alla prima fase di circa 60 milioni.