Dusan Vlahovic sacrificato dalla Juventus sull'altare del bilancio? Qualora dovesse arrivare una grossa offerta dall'Inghilterra o magari dal Bayern Monaco in Germania, sarebbe altamente difficile che i bianconeri si mettano di traverso. E allora, secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno già valutando i nomi per non farsi trovare impreparati davanti all'evenienza: oltre a riscattare Arek Milik dal Marsiglia, potrebbe tornare di moda anche il nome Gianluca Scamacca, trattato a più riprese ai tempi del Sassuolo e accostato nuovamente anche all'Inter in tempi recenti.

Vista anche la situazione in classifica degli Hammers, in piena lotta per la salvezza, Scamacca potrebbe accettare di andare via da Londra anche in prestito.