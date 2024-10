Un derby nel... derby. La famiglia Thuram vivrà in maniera particolare Inter-Juve di domenica sera: da una parte Marcus, dall'altra Khephren. Un precedente esiste già ed è datato 29 gennaio 2019 quando, per la prima volta, Khephren sfida il fratello maggiore Marcus in una partita ufficiale. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, si trattava della semifinale di Coppa di Lega francese tra Guingamp e Monaco. Domenica il secondo episodio.

Lilian lo scorso maggio era con Marcus sul prato dello stadio Meazza a godersi la festa scudetto dell’Inter sotto la Curva Nord. Ma stavolta sarà diverso, come ha rivelato lo stesso attaccante interista: "Mio padre tiferà per la Juventus, perché lì c’è il fratello piccolo e perché lì ha giocato pure lui, è juventino".