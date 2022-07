La cessione di Matthijs de Ligt obbliga la Juventus a cercare un sostituto dell'olandese, che probabilmente non sarà Gleison Bremer. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, se per il brasiliano "bisogna valutare le mosse dell'Inter, agguerrita rivale, la strada al momento sembra più libera per Pau Torres - si legge -. Libera, ma non economica: il Villarreal è pronto a cedere il giocatore, ma chiede 50 milioni di euro. Il difensore apprezza la soluzione bianconera e i contatti con i suoi agenti sarebbero stati positivi, ma la cifra è elevata". Gli altri nomi accostati ai bianconeri sono quelli di Gabriel dell'Arsenal, Presnel Kimpembe del PSG e Benoit Badiashile del Monaco, ieri in campo per un'ora nell'amichevole contro l'Inter.