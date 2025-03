Per Hakan Calhanoglu, la parentesi per le Nazionali si è rivelata un autentico toccasana. Se ne dice convinta la Gazzetta dello Sport, che mette in evidenza come il regista dell'Inter sia arrivato in grande spolvero a questo finale di stagione che vedrà i nerazzurri giocarsi tutti i traguardi in Italia e in Europa. Anche se, si precisa, "nelle ultime 7 partite con l'Inter il regista nerazzurro è sempre (o quasi) risultato decisivo, e allargando il discorso alla nazionale il dato relativo a G+A dice 6 in 9 partite".

Un momento importante, specie considerando l'inizio non particolarmente facile. E adesso l'Inter ha bisogno del vero Calha per inseguire il grande sogno prefigurato dal tecnico Simone Inzaghi: "Calhanoglu vuole tutto, esattamente come il suo allenatore e l'Inter tutta. Non solo "giocare tutte le partite possibili", ma pure vincerle. Insieme a tutti i trofei, di squadra e individuali. Per chi si definisce "il miglior regista al mondo", forse non è del tutto utopia".