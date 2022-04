Guai non soltanto economico-finanziari per il magnate russo Roman Abramovich, costretto alla cessione del Chelsea, club di cui è proprietario per via del rapporto che lo lega a Vladimir Putin. Oltre alle note vicissitudini che hanno colpito l'imprenditore russo e di cui si è ampiamente parlato nelle scorse settimane, spuntano indiscrezioni secondo le quali il numero uno dei Blues avrebbe subito un presunto tentativo di avvelenamento all'inizio di questo mese mentre si trovava a Kiev in compagnia di tre negoziatori ucraini con i quali si era incontrato per tentare dei negoziati di pace come si legge sull'edizione online del The Guardian.