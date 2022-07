Il Chelsea, dopo l'arrivo di Kalidou Koulibaly, è ancora a caccia di un altro difensore da regalare a Tuchel. Il club inglese sembra aver perso Jules Koundè: il francese del Siviglia ha scelto il Barcellona.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di fiamma dei Blues per Skriniar. Lo slovacco resta uno dei profili monitorati, ma secondo quanto riportato dal Daily Mail il Chelsea ora sembra puntare forte su Wesley Fofana, centrale in forza al Leicester. In lista anche Kimpembe del Paris Saint-Germain e Josko Gvardiol del Lipsia.