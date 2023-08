Come se l'alta richiesta non bastasse, ecco un altro ostacolo - probabilmente decisivo - al possibile ritorno in Serie A di Takehiro Tomiyasu. Stando infatti al Daily Mirror, l'infortunio di Timber all'esordio in Premier League ha allarmato l'intero Arsenal e soprattutto il suo tecnico Mikel Arteta che adesso potrebbe chiedere alla società di rimuovere il giapponese dal mercato. Avvisate Inter e Atalanta, affacciatesi alla finestra nei giorni scorsi per chiedere ai gunners informazioni sul classe '98.