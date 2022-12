Un altro club è pronto a mettersi in fila per Antonee Robinson, il 25enne esterno del Fulham e della Nazionale degli Stati Uniti che ben si è comportato nei Mondiali in Qatar con la selezione a stelle e strisce. Secondo TeamTALK, infatti, anche il Newcastle del fondo PIF si è inserito tra le società interessate al ragazzo sondato anche dall'Inter. Il Newcastle è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro, considerando che nelle ultime partite il tecnico Eddie Howe ha impiegato in quel ruolo un adattato, il difensore centrale Dan Burn.