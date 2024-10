Emergono le prime indiscrezioni sui colori dell'home kit dell'Inter per la stagione 2025-26: 'lion blue', 'black' e 'chlorine blue'. Li ha svelati il sito Footyheadlines.com, aggiungendo anche il design ipotetico della casacca, assolutamente non ufficiale, fatto da un utente su X. (Clicca qui per vedere le immagini).