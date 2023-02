Alla luce delle problematiche riscontrate da qualche ora sulla rete Telecom, DAZN si è voluta esprimere in merito alla situazione facendo ulteriore chiarezza: "Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli". Se i problemi non venissero risolti in tempo, Inter-Milan per gli abbonati che usufruiscono della rete Telecom non potrà essere fruibile.