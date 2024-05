Il Corriere della Sera dà i voti alle squadre del campionato italiano. All'Inter un 9,5. Con tanti applausi. Per il quotidiano i nerazzurri sono stati "una squadra in missione", che ha tenuto un ritmo infernale mandando fuori giri la Juve. Una marcia che è costata qualcosa nelle coppe, ma vincere la seconda stella nel derby resterà nella leggenda e in più ci sono Lautaro re dei bomber a 24 reti e i 21 clean sheet stagionali.