La Lega Calcio sta studiando la possibilità di lanciare una propria radio su frequenze digitali. "Ieri in commissione diritti tv si è discusso della possibilità di cercare attraverso il prossimo bando il partner tecnologico per la realizzazione", riporta oggi il Corriere della Sera. Nella stessa assemblea si è parlato anche delle location per le prossime edizioni della Supercoppa Italiana, ci sono alcune proposte dall'estero: Abu Dhabi, Arabia Saudita e Ungheria. Domani se ne parlerà in assemblea.