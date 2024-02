"L’Inter lancia il suo urlo al campionato". Lo scrive oggi il Corriere della Sera, all'indomani della pesantissima vittoria in rimonta sul campo di una buona Roma. Il quotidiano generalista ricorda un altro dettaglio non di poco conto: nel 2024 l'Inter ha sempre vinto. Sette partite su sette per i nerazzurri, cinque in campionato e due in Supercoppa. Con il livello della lista delle squadre battute (Lazio, Napoli, Fiorentina, Juventus e Roma) da sottolineare.

"L’Inter è forte, matura, esaltante. Dominante - sottolinea il Corsera -. I meriti sono collettivi. Marotta e Ausilio non hanno sbagliato le scelte, ma Inzaghi ha saputo migliorare tutti i giocatori". Quella dell'Olimpico, per come è maturata, è una vittoria che secondo il giornale risulta perfino più preziosa di quella contro la Juventus. Adesso l'obiettivo è raccogliere altri punti contro Salernitana (venerdi), Lecce e Genoa per cercare di blindare sempre di più il primo posto.