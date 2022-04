L'avventura di Mauro Icardi al Psg sembra essere giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'attaccante argentino ex Inter è pronto a lasciare Parigi durante la prossima finestra di meracto.

Maurito vuole tornare in Italia. Dopo l'arrivo di Vlahovic, sembra più improbabile un suo sbarco alla Juventus. La nuova suggestione in casa Icardi è quella del Milan, alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione, anche se la dirigenza rossonera da tempo segue Origi del Liverpool.