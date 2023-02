Il suo Napoli vola e Luciano Spalletti fa il bis: per la seconda volta in questa stagione, il tecnico di Certaldo è proclamato 'Coach of the Month' della Serie A. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma sabato 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio Maradona. "Per la seconda volta Luciano Spalletti viene premiato come miglior allenatore del mese - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Oltre al bel gioco e alla disciplina tattica, il tecnico toscano ha saputo trasmettere ai suoi calciatori una mentalità vincente che ha portato il Napoli ad ottenere a gennaio 12 punti sui 15 disponibili, con 11 reti realizzate e solo 3 subite, superando avversarie di prestigio come Juventus e Roma.