Il nuovo formato scelto dalla UEFA per la Champions League dal 2024/25 porta una conseguenza importante per i campionati nazionali: vincere il titolo conterà un pochino di meno a partire dalla stagione 2023/24. Questo perché laurearsi campioni non farà più la differenza tra l’accesso o meno alla prima fascia della Champions.

Come si evince da documenti ufficiali della UEFA visionati da Calcio e Finanza, infatti, "le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione (coefficiente su cinque stagioni, inclusa la stagione precedente)", con la "prima fascia in Champions includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club. In Europa League, invece, la "prima fascia includerà le prime nove squadre classificate". Per quanto riguarda le fasce 2, 3 e 4, invece, verranno incluse "tutte le altre squadre secondo il loro ordine di ranking".