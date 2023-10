Dopo la nona Coppa Italia della sua storia sollevata dall'Inter lo scorso 24 maggio, riparte il Torneo per la stagione 2023/24. Iniziata oggi la fase dei sedicesimi con Cremonese-Cittadella, Salernitana-Sampdoria e Bologna-Verona (ancora in corso), Calcio e Finanza fa l'analisi del valore della competizione. I nerazzurri, dopo la vittoria dello scorso anno, detengono la prima posizione del ranking per l’edizione attuale, seguono poi le squadre qualificate in Champions League dunque Napoli, campione d'Italia della scorsa stagione, Lazio e Milan; le qualificate all’Europa League, dunque Atalanta e Roma e infine Juventus. L'ultimo posto è stato occupato dalla Fiorentina, ottava classificata in Serie A nella stagione scorsa, "visto che la vincitrice della scorsa edizione della Coppa nazionale rientrava tra quelle che già avevano ottenuto un posto di diritto per la qualificazione ad uno dei tornei continentali".

Ma veniamo al dunque: quanto vale arrivare fino in fondo nel torneo? Secondo il sito esperto di finanza calcistica, la vittoria del trofeo vale 7 milioni di euro totali; 5 milioni di euro invece vanno alla seconda classificata. Alle sopraccitate cifre vanno poi aggiunti gli incassi delle gare allo stadio. Arrivare in finale dunque garantirebbe già circa 3 milioni di euro, ai quali vanno inoltre sommanti i premi dei passaggi di turno. La singola vittoria della finale vale circa 4,5 milioni, mentre chi la perde porta a casa, anche solo partecipando all'ultimo atto della competizione 2 milioni. Cifre a cui si aggiungerà poi il botteghino visto che le due finaliste ricevono ciascuna il 45% dell’incasso complessivo, mentre il 10% resta alla Lega.