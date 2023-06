Il futuro di Manuel Lazzari alla Lazio è in bilico. Il minutaggio del giovane italiano ex pupillo di Simone Inzaghi è drasticamente diminuito nell’ultima stagione durante la quale l’ex Spal si è visto superare da Hysaj nelle gerarchie di Sarri. Situazione che potrebbe complicarsi ulteriormente con l’arrivo di un nuovo terzino, già nei piani della dirigenza di Formello. Secondo il Corriere dello Sport questo scenario potrebbe portare ad un addio alla capitale del ventinovenne che non escluderebbe di raggiungere il suo ex allenatore sotto l’ombra della Madonnina.

Proprio i nerazzurri avevano già sondato il terreno per l’esterno laziale durante la scorsa finestra di mercato estiva, sondaggio che potrebbe prendere quota in quella attuale, con l’inserimento - magari - di qualche contropartita tecnica. Ai capitolini piace molto Mattia Zanotti.