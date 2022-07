Qual è l'impatto dell'arrivo di Bellanova sul bilancio nerazzurro? Come riportato da Calcio&Finanza, il laterale azzurro si è trasferito all'Inter in prestito oneroso per una cifra di 4 milioni di euro. Lo stipendio dovrebbe invece essere pari a 900mila euro netti.

Ta il costo del prestito per la prossima stagione e il peso dello stipendio, che al lordo è pari circa a 1,67 milioni di euro, il costo complessivo che l’Inter dovrà sostenere nel 2022/23 sarà pari a 5,67 milioni di euro.