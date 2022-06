L’Inter vuole riprendersi subito lo scudetto lasciato nelle mani dei cugini del Milan e per farlo è consapevole di dover alzare il livello del proprio organico. Se in attacco le forze sono tutte indirizzate verso Romelu Lukaku e Paulo Dybala, Simone Inzaghi però non dimentica la difesa dove, inevitabilmente, andranno apportate delle modifiche perché, probabilmente, uno dei leader nerazzurri prenderà altre strade. Secondo gli esperti Sisal, infatti, Milan Skriniar potrebbe lasciare San Siro in direzione Parigi: il PSG è pronto a fare del centrale slovacco il nuovo perno della sua retroguardia tanto che il suo passaggio si gioca a 1,50. L’Inter però non vuole farsi trovare impreparata e così Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno girato lo sguardo in direzione Torino e più precisamente verso Gleison Bremer. Il brasiliano, miglior difensore dell’ultima stagione in Serie A, è pronto per il grande salto: inoltre non avrebbe neanche troppi problemi di adattamento visto che sia Ivan Juric che Inzaghi giocano con la difesa a 3. Bremer che si veste di nerazzurro è offerto a 1,40.