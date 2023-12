Archiviato il discorso ottavi di Champions, l'Inter si prepara a rituffarsi sul campionato con l'obiettivo di conservare il primo posto in classifica. I nerazzurri, che non vincono all'Olimpico contro la Lazio dal 2018, vedono il ritorno al successo in quota a 1,75 sia su Snai che su Goldbet, mentre la vittoria della squadra di Sarri è in lavagna a 4,75. La X è invece offerta a 3,60, mentre l'Under 2.5, e l'Over 2,5 sono a quota 1,75 e 1,95.

Tra i possibili marcatori spicca Lautaro Martinez, il cui gol a Roma vale 2,50 volte la posta, mentre Felipe Anderson primo marcatore è dato a quota 12.