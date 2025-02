Domenica sera sarà l'ora di Juventus-Inter e gli analisti iniziano a stilare le quote per il big match dell'Allianz Stadium. Gli esperti di Goldbet e Better inseriscono il segno «2» è in lavagna a 2,25 contro l'«1» a 3,40, mentre il pareggio si gioca a 3,15. L'Under è invece offerto a 1,72, contro l'Over a 2.

Tra i marcatori sarà invece sfida tra Kolo Muani e Lautaro Martinez: il gol del francese paga 3,05 volte la posta (con il compagno Nico Gonzalez a 3,85), mentre una rete dell'argentino vale 2,50. Sul podio dei possibili marcatori c'è anche Marcus Thuram a quota 2,60.