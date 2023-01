Robin Gosens è arrivato all’Inter quasi un anno fa, ma dopo aver dominato la fascia sinistra con l’Atalanta, non è mai riuscito a diventare un titolare inamovibile dello scacchiere di Inzaghi. Motivo per cui il tedesco potrebbe già lasciare i nerazzurri nel corso della finestra di calciomercato invernale, una partenza offerta a 2 volte la posta dai betting analyst di Snai.

Al suo posto però servirà un nuovo innesto per far coppia con il titolare Dimarco: per i bookies prende quota l’opzione Borna Sosa, mancino dello Stoccarda, tra i migliori esterni sinistri dell’ultimo mondiale in Qatar, proposto a 2,50, stessa quota del mancino del Bayer Leverkusen Mitchell Bakker, già vicino all’Inter la scorsa estate. Leggermente più indietro, riporta Agipronews, invece l’esterno del Verona, Josh Doig, dato partente entro il 31 gennaio a 2,75.