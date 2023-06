Un’impresa. È quella che cerca l’Inter di Simone Inzaghi, che a Istanbul affronta il Manchester City nella finale di Champions League: l’ultima di un trittico che, finora, al calcio italiano, ha riservato due delusioni su due con le sconfitte della Roma a Budapest contro il Siviglia e della Fiorentina a Praga contro il West Ham. Le quote Snai per la sfida di domani non premiano però i nerazzurri: il successo degli inglesi già nei 90 minuti si gioca a 1,48, con il pareggio a 4,75 e la vittoria dell’Inter nei tempi regolamentari addirittura a 6,50. Visto il peso dei due attacchi, l’Over a 1,70 si fa preferire all’Under a 2,10, mentre il Goal a 1,83 è leggermente favorito sul No Goal a 1,90.

Le quote per la vittoria dell’Inter schizzano ancora più in alto nel tabellone sulle modalità della vittoria: il successo ai supplementari paga 18 volte la posta, quello ai rigori 15. Il City campione d’Europa nei 120 minuti vale invece 8,25, ai rigori 12. Nel testa a testa su chi alzerà il trofeo, infine, la squadra di Guardiola crolla a 1,25, con Inzaghi a 4,00. Difficile, ma non impossibile. C’è tanto City in cima alla lavagna dei possibili marcatori della finale: domina, e non potrebbe essere il contrario, Erling Haaland, con un gol del norvegese a 1,70. Dietro il gigante capocannoniere della Champions ci sono Julian Alvarez e Riyad Mahrez (3,25), Phil Foden (3,75), poi il primo interista, Lautaro Martinez, offerto a quattro come Kevin de Bruyne.