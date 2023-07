Derby sul mercato tra Inter e Milan per diversi obiettivi, almeno secondo i bookmakers. Uno dei nomi condivisi dai due club del capoluogo lombardo, secondo le voci degli ultimi giorni, è quello di Romelu Lukaku, nell'ultima stagione in prestito ai nerazzurri ma nel mirino anche dell'altra sponda della città. Al momento il belga sembra indirizzato verso un ritorno all'Inter, quella che poi è l'opzione unica contemplata dal calciatore, offerto a 1,40 su Stanleybet.it e 1,50 su Goldbet, mentre un clamoroso approdo in casa Milan vale 4,50 la posta. Una permanenza al Chelsea, attuale proprietario del giocatore, si gioca a 6, con l'Atletico Madrid a 15.