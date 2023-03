La regola dei due anni è stata confermata, con la sola eccezione della Juventus, il grande amore. Antonio Conte dà addio al Tottenham creando un bel terremoto nel mercato degli allenatori con la stagione che deve ancora terminare. Il tecnico salentino, abituato a non restare più di due stagioni nello stesso posto, non è riuscito, in 16 mesi, a trasmettere i suoi dettami agli Spurs e così le strade si sono separate. La naturale conseguenza è che i top team, in Italia e in Europa, guardano a Conte per capire quale sarà il futuro dell’ex CT dell’Italia. La prima a farci un pensiero è l’Inter, ultima squadra allenata in Serie A, che riprendere volentieri il discorso interrotto nell’estate del 2021 dopo aver riportato lo scudetto alla Pinetina. Gli esperti Sisal ritengono che i nerazzurri siano avanti a tutti per farsi guidare dal Conte visto che il suo ritorno all’Inter si gioca a 3,50. Ma se Simone Inzaghi non dorme sonni tranquilli, altrettanto si può dire per Stefano Pioli che, improvvisamente, ha perso il suo Milan. Il tecnico campione d’Italia con i rossoneri la scorsa stagione, ora sta lottando per restare nei primi quattro posti della classifica ed è atteso da un quarto di finale complicatissimo, in Champions League, con il Napoli. Un exploit in Europa, o la conferma nella massima manifestazione europea il prossimo anno, renderebbero più salda la posizione di Pioli ma vederlo sostituito da Conte è un’ipotesi offerta a 6,00.