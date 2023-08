Dopo l'addio di Yann Sommer al Bayern Monaco per accasarsi all'Inter, emergono dalla Bild particolari riguardanti la situazione di Manuel Neuer, di cui l'elvetico era il dodicesimo e le cui condizioni (unite alla mancanza di un sostituto non ancora trovato sul mercato) sono state alla base delle lungaggini nella trattativa con i nerazzurri. "Ci sono voci interne al Bayern che indicano un ritorno di Neuer nel 2024 - si legge - Le condizioni del portiere sono un argomento cardine per i bavaresi. Si parla di 'cambio di piano'. Il ritorno può essere ora un problema di mesi più che di settimane".