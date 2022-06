Dopo essere stato un anno fa nel mirino dell'Inter (ma alcuni media lo hanno accostato ai nerazzurri anche di recente) Filip Kostic sembra essere vicino al trasferimento in Serie A. Fresco di Europa League vinta con l'Eintracht Francoforte, il tedesco (secondo la Bild) sarebbe a un passo dalla Juventus, che ha messo sul piatto 15 milioni di euro per il cartellino a fronte di una richiesta di 20 milioni. Il giocatore, però, vuole giocare in Italia.