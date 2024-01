Il Barcellona guarda al mercato dei giovani e ha messo gli occhi su Lucas Bergvall, talentuoso svedese del Djurgardens. Ma secondo quanto riferisce il quotidiano AS, c'è un fattore che frena molto le velleità blaugrana: la richiesta del club da 15 milioni di euro, una cifra che la squadra culé non è riuscita a raggiungere a causa dei problemi finanziari. Squadre come l'Udinese hanno fatto un'offerta per 5 milioni di euro, ma il club svedese non recede dalle sue richieste.

Il Barça potrebbe perdere ancora una volta un'occasione di mercato per questioni finanziarie. Dopo l'infortunio di Gavi, Xavi chiede un centrocampista, ma a meno di una cessione è quasi impossibile che arrivi.