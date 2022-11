"La Juve è tornata, ha vinto meritatamente contro la Lazio. Ora credo che le altre debbano preoccuparsi". Lo dice Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juve, intervistato dal Corriere dello Sport.



Anche in ottica scudetto?

"Non lo so, lo scudetto è difficile, dipende tutto dal Napoli. Se dovesse continuare anche solo al 70% del potenziale espresso in questo avvio di stagione, credo non ce ne sia per nessuno. Però se devo pensare a un'anti-Napoli, vedo solo la Juve. Sei vittorie di fila senza subire gol sono tante, ora Allegri ha trovato la quadra e con i rientri di Chiesa, Pogba e Di Maria sarà ancora più forte".



Nel 2015/2016 la sua Juve riuscì in un'impresa simile...

"Vero, noi ce l'avevamo fatta. I punti in comune sono quelli legati alle difficoltà iniziali e ai risultati che non arrivavano. Ma era una Juve diversa, con tanti campioni e giocatori esperti, il gruppo era consolidato e abituato a vincere".