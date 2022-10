Thierry Henry è rimasto spiazzato a dir poco dalla decisione del varista olandese Pol van Boekel di non assegnare il rigore per il fallo di mano in area di Denzel Dumfries nel recupero di Inter-Barcellona di ieri sera: "Toglie palla ad Ansu Fati - le parole del campione del mondo francese a CBS -. Non so che esperienza abbia il varista, ma anche mio figlio avrebbe potuto vedere che c'era il tocco di mano. L'ha visto, mi ha mandato un messaggio dicendomi 'è mano'. Hai 20 miliardi di telecamere e non riesci a vederla?".