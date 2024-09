Il ketchup dei campioni d’Italia: Heinz presenta il Tomato Ketchup in edizione limitata a 10.000 pezzi, realizzato in esclusiva per Esselunga. L’Inter Limited Edition vuole celebrare gli straordinari risultati sportivi della squadra che quest’anno ha conquistato il suo ventesimo scudetto tricolore. Un incontro tra due icone, insomma: Heinz & Inter insieme per un prodotto altrettanto iconico come il ketchup, emblematico non solo per l’azienda, ma per il mondo intero. Una salsa che sa di festa e condivisione, un rito da consumare davanti alla partita a cui Heinz, proud sponsor del #calciomangiato, ha dedicato la nota campagna “Heinz Stadium Heroes: celebriamo i paninari di San Siro”* . La ricetta non cambia, l’estetica sì. La confezione top down di Tomato Ketchup riporta un segno grafico che accomuna i due brand: si è partiti dal pomodoro – la classica rappresentazione del ketchup Heinz – che trasforma le sue foglie nelle due stelle celebrative dei 20 scudetti.

I dettagli color oro valorizzano il concetto di limited edition ed elevano l’ambìto risultato sportivo raggiunto dall’Inter. La tiratura in soli 10.000 pezzi sottolinea ulteriormente l’esclusività dell’operazione. Ma la limited edition è qualcosa di più: è la celebrazione di un’amicizia, di un legame tra Heinz e la squadra. La collaborazione tra FC Internazionale Milano e il brand dalle irresistibili salse è nata nel 2022 e continuerà nella stagione 2024-25, durante la quale Heinz è Inter Official Sauce Partner, proseguendo la partnership che le ha permesso di esordire nel mondo del calcio e dell’entertainment. Entrambi i marchi suscitano emozioni capaci di unire le persone oltre qualsiasi diversità.

L’azienda continuerà ad essere protagonista delle partite casalinghe del Club, sia sui LED a bordocampo sia nelle sale Hospitality, dove i tifosi potranno conoscere sempre di più il mondo Heinz e partecipare ad esclusivi tasting. I prodotti Heinz saranno inoltre presenti in occasione degli eventi con catering organizzati dai nerazzurri e, oggi, anche in Esselunga con questa speciale versione. Il prodotto sarà disponibile nei punti vendita Esselunga selezionati a partire dal 19 settembre.