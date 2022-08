Il capitano dell'Inter Samir Handanovic arriva anche ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di questa sera contro il Lecce, debutto in campionato per gli uomini di Simone Inzaghi: "Lukaku? Non ha avuto bisogno di adattamento, adesso vedremo con le partite. L'allenamento c'entra poco, lo vedrete".