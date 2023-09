"Non ho segnato in finale di Champions League? Non si tratta soltanto di segnare, l'importante è aver vinto, abbiamo fatto una buona partita". A dichiararlo è stato l'attaccante del Manchester City Erling Haaland, intervistato da L'Equipe-France Football: "Avevo segnato alcuni gol durante la stagione, giusto? (ride, ndr). L'esempio comunque è la gara col Real Madrid, forse la miglior partita nella storia del club. Quel giorno ho avuto l'opportunità di segnare due o tre gol, ma Thibaut Courtois ha fatto ottimi interventi".