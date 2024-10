Albert Gudmundsson alla fine è approdato alla Fiorentina, coronando un inseguimento che, come rivela lo stesso giocatore, è perdurato nel tempo. L'attaccante islandese dei viola parla ai microfoni de La Repubblica spiegando i motivi che lo hanno portato in riva all'Arno dopo essere stato corteggiato a lungo dall'Inter: "Il motivo principale della mia scelta è che la Fiorentina mi aveva mostrato interesse già da gennaio ed era molto ansiosa di prendermi. Hanno cercato di fare di tutto per farmi venire qui ma non era il momento giusto per alcuni motivi. Poi per tutta l’estate mi hanno chiamato, insieme al mio agente, e mi hanno corteggiato in ogni modo. Tutto questo mi ha dato la giusta motivazione e non ho mai avuto dubbi".