"Le lacrime in finale per me significavano sollievo per tutto quello che avevamo fatto. È stata una stagione lunghissima e finirla in quel modo con la vittoria della Premier League, dell'FA Cup e della Champions è stato davvero speciale" ha detto Jack Grealish, intervistato da Sky Sports, a proposito delle emozioni vissute a Istanbul dopo aver vinto la finale di Champions League ai danni dell'Inter.

"Un significato enorme per tutti: per noi, per lo staff... In più il club non aveva mai vinto la Champions, riuscire a vincere il Treble è stato incredibile. Abbiamo festeggiato, credo, tre notti. Penso anche che ci siamo meritati andare un po' sopra le righe per aver fatto qualcosa di veramente raro. È stato giusto festeggiarlo nel modo appropriato" ha concluso.

Questa stagione è più difficile dopo quello vinto nella scorsa?

"Non lo so, forse sì. È una domanda difficile. Sai, avere Pep come allenatore è una sensazione fantastica. Ma è anche molto difficile, come si può immaginare. E quando perdi giocatori d'esperienza e ne arrivano nuovi, seppur talentuosi, è necessario un po' di tempo per capire il club e le idee del tecnico".