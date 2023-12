Dagli studi di Sport Mediaset, Francesco Graziani ha elogiato l'Inter per la prestazione di ieri contro l'Udinese: "Ha fatto un primo tempo travolgente, poi nel secondo si sono un po' adeguati al ritmo ma ci sta prima della Champions. Mi è piaciuto tanto Lautaro Martinez, ha segnato un gol pazzesco. Lautaro sta facendo di tutto, il difensore, il centrocampista e l'attaccante. È un capitano che dà forza a tutti i compagni, è un valore assoluto. Per me oggi Lautaro vale dai 120 milioni in più, mentre Marcus Thuram secondo me già ne vale almeno 50".